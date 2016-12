Il magazine Io Autotorino, house organ ufficiale del gruppo automotive leader in Italia, è giunto alla dodicesima uscita e dedica il nuovo numero al tema dell’innovazione, ma con un particolare taglio di riflessione. Non si leggeranno pagine su tecnologici voli pindarici, ma si pone uno sguardo sul valore delle persone e sul loro apporto alla crescita dell’azienda in particolare e, più in generale, della qualità dei servizi erogati al pubblico, anche attraverso il contributo d’intelligenza e d’intuizione fornito alla loro evoluzione.

Io Autotorino è sfogliabile on-line attraverso il blog social.autotorino.it, altrimenti è possibile leggere e ritirare gratuitamente una copia del magazine in ciascuna delle filiali del Gruppo Autotorino, in Lombardia, Piemonte o Emilia Romagna.

Come sempre, il magazine presenterà le principali novità che il mondo automotive riserva nei prossimi mesi, dedicando un excursus sulle due ruote e sulla società, con un’intervista all’argento delle paralimpiadi 2016 Oney Tapia. Spazio anche alla cultura, con un focus dedicato allo storico Teatro Fraschini di Pavia e al suo prestigioso calendario della stagione 2016/2017. Ed ancora, una finestra con suggestioni turistiche tra incontaminati laghi alpini dell’Alta Valtellina e le tentazioni dell’Agriturismo “stellato” de La Fiorida di Mantello (SO).

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Treviglio"

Edizione digitale