Gli interventi di artrodesi alla colonna vertebrale, più comunemente noti come interventi di stabilizzazione, rappresentano oggi il trattamento standard per numerose patologie che affliggono la colonna vertebrale. Tali interventi consistono nell’impianto di mezzi di sintesi (barre, viti, gabbiette) all’interno della colonna vertebrale. L’obiettivo è quello di ottenere la stabilità necessaria per il corretto funzionamento della schiena, attraverso il ripristino dei normali rapporti tra le vertebre e la restituzione della fisiologica conformazione della colonna vertebrale, in termini medici “lordosi”. Come tutti gli interventi, i risultati non sempre sono soddisfacenti, con conseguente persistenza di dolore ed impotenza funzionale. Tali risultati negativi non vanno sempre attribuiti ad un errore chirurgico, ma nella maggior parte dei casi risiedono nella complessità della chirurgia vertebrale, che spesso impedisce di ottenere risultati eccellenti. Inoltre una buona percentuale di casi è legata all’insorgenza di un nuovo problema alla colonna vertebrale, vale a dire una degenerazione del segmento adiacente (disco intervertebrale superiore od inferiore) a quello operato. Tale degenerazione è legata in parte allo stress cui è sottoposto il disco per la presenza dell’impianto di stabilizzazione ed in parte al normale processo di invecchiamento del disco stesso. Il dottor Claudio Ferlinghetti, neuro-chirurgo bresciano che collabora in qualità di consulente con la Chirurgia Vertebrale 2 dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano epresso l'Unità di Chirurgia Spinale dell’Ospedale "Pederzoli" di Peschiera del Garda ( www.dottclaudioferlinghetti.it) approfondisce volentieri con noi alcuni aspetti di questo argomento.

Dottore, cosa sono gli interventi di revisione della colonna vertebrale?

«Sono interventi di revisione di stabilizzazione precedenti, per far fronte a complicazioni o risultati negativi di interventi alla colonna eseguiti in passato. In altri casi invece l’intervento va ripetuto, a distanza di anni dal precedente, a causa dell’insorgenza di un nuovo problema alla colonna vertebrale».

Cosa cambia rispetto agli interventi precedenti?

«Dal punto di vista concettuale non cambiano, in quanto l’obiettivo resta sempre quello di dare stabilità alla colonna vertebrale. La cosa più importante, nel caso di un paziente già sottoposto in precedenza ad un intervento di stabilizzazione, è capire la causa del mancato beneficio o dell’insorgenza di un nuovo problema. Negli ultimi anni, nuove conoscenze in ambito di biomeccanica della colonna vertebrale, ci hanno permesso di comprendere in maniera più precisa i concetti che stanno alla base del buon funzionamento della colonna vertebrale, e di conseguenza nella pianificazione degli interventi di stabilizzazione. Inoltre, grazie alla possibilità di fare simulazioni al computer dell’intervento di revisione, alle strumentazioni moderne ed allo sviluppo di materiali sempre più performanti, gli interventi di revisione possono prevedere degli accessi miniinvasivi, con il vantaggio di dare maggiore stabilità alla colonna ed al contempo essere meno demolitivi».

Che risultati ci si deve aspettare da un intervento di revisione?

«Il risultato degli interventi di revisione dipende molto dal tipo di intervento precedente (estensione, decompressione o meno del canale spinale, complicazioni) e dalle condizioni cliniche del paziente al momento del nuovo intervento. Gli interventi di revisione sono interventi sicuramente più complessi rispetto ad un primo intervento ed il risultato è legato alla capacità di ottenere la correzione desiderata, precedentemente pianificata nella fase di programmazione.

Una correzione soddisfacente consente infatti un buon risultato clinico, previene il fallimento chirurgico e l’insorgenza di una degenerazione dei segmenti adiacenti.

In conclusione è consigliabile affidarsi ad un chirurgo esperto in chirurgia di revisione prima di sottoporsi ad un nuovo intervento alla colonna vertebrale, per identificare il problema e programmare la corretta strategia chirurgica».

