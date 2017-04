(afm) Il mal di schiena è uno dei disturbi più diffusi tra gli italiani. La percentuale delle persone che ne soffre, infatti, raggiunge l'80% mentre da rilevamenti statistici risulta che questa patologia ha un tasso di incidenza annua pari al 10%.

Ma non è tutto: la lombo-sciatalgia è la causa principale di astensione dal lavoro, nonché la più frequente di visite mediche.

I sintomi

Si avverte un dolore che, partendo dalla regione lombare, si irradia ad uno od entrambi gli arti inferiori sul decorso del nervo sciatico. I sintomi possono fermarsi qui, o accompagnarsi a turbe della sensibilità, come formicolio o intorpidimento. C'è anche chi avverte una sensibile perdita di forza a carico dell'arto interessato. Le cause alla base di tale manifestazione clinica possono essere molteplici, ma il comune denominatore è rappresentato da una compressione di una o più radici nervose a livello della colonna lombare. Questa compressione può causare la sola irritazione del nervo con conseguente dolore (lombosciatalgia) o, nei casi più gravi, determinare una sofferenza del nervo stesso con importanti deficit neurologici, tali da impedire il sollevamento della gamba stessa e il suo spostamento.

«Tra le cause di una sindrome lombosciatalgica, l'ernia del disco lombare e la stenosi spinale lombare rappresentano le patologie più frequenti», spiega il dottor Claudio Ferlinghetti, neuro-chirurgo bresciano che collabora in qualità di consulente con la Chirurgia Vertebrale 2 dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e presso l'Unità di Chirurgia Spinale della Clinica "Pederzoli" di Peschiera del Garda (www.dottclaudioferlinghetti.it). «Se il sintomo predominante è il dolore, il trattamento conservativo rappresenta la prima scelta. Se al termine di 2 mesi di trattamento il paziente non avvertisse alcun beneficio o un miglioramento clinico soddisfacente, la soluzione al problema può essere trovata nell'intervento chirurgico. Quest'ultimo è sempre necessario in caso di grave deficit neurologico».

Il dottore informa che obiettivo dell'intervento è quello di rimuovere la causa che determina la compressione delle strutture nervose all'interno del canale spinale: «Si tratta di materiale discale nel caso di un'ernia del disco, o di un'ipertrofia legamentosa o artrosi articolare nel caso di una stenosi spinale. È oggi possibile ricorrere alla microchirurgia, cioè avvalersi del microscopio per l'intervento».

Quali i vantaggi della microchirurgia? «Minima invasività con piccole incisioni cutanee, elevato ingrandimento fino a nove volte, massima illuminazione del campo chirurgico, minimo danno della muscolatura e minime perdite ematiche, rispetto delle strutture legamentose ed articolari. Tutto questo significa abbattimento dei rischi e delle complicanze, nonché massima sicurezza per il paziente che il giorno stesso dell'intervento può alzarsi; in seconda giornata post-operatoria può già essere dimesso. I tempi della ripresa sono veramente molto rapidi: già dopo un mese, infatti, il paziente può tornare alla propria attività lavorativa».

Ferlinghetti si è formato all'Università di Brescia, poi a Digione con il dottor Jean-Philippe Lemaire, un pioniere della colonna. «Nel trattamento chirurgico dell'ernia discale lombare la microchirurgia - precisa Ferlinghetti - rappresenta ormai lo standard. E' nella cura della stenosi spinale lombare che la micro-chirurgia ha apportato notevoli vantaggi rispetto all'intervento standard di laminectomia. La stenosi spinale lombare è una patologia tipica degli anziani, caratterizzata da un restringi-mento progressivo del canale spinale lombare.

Grazie alla microchirurgia è oggi possibile ottenere una decompressione del canale spinale sovrapponibile alla classica laminectomia con la differenza di essere molto meno demolitiva e destabilizzante».

