Qualche mese fa ci eravamo recati in incognito al Ristorante La Conchiglia di Romano di Lombardia, gustando i piatti alla carta dello chef. Poco tempo dopo i titolari dell’attività ci hanno di nuovo dato un motivo per sperimentare sotto mentite spoglie un pasto da loro: è stata introdotta un’altra specialità, la pizza gourmet cotta nel forno a legna e non potevamo esimerci dal testarla.

Siamo così tornati ad assaggiare le novità proposte. E ci si è aperto un mondo. Scorrendo rapidamente il menù delle pizze ci si accorge infatti della presenza di quelle tradizionali, a cui vanno aggiunte quelle gourmet, vero e proprio motivo di interesse da parte nostra.

La curiosità era tanta, dato che i titolari hanno considerato la pizza come una creazione culinaria, un’eccellenza tutta italiana, equiparando la pizza gourmet alla cucina gourmet che avevamo provato a novembre.

Iniziamo a leggere la carta: Baris (base bianca, con bufala del Cilento, bouche de chevre, pancetta croccante, cime di rapa della Murgia e pomodorino Pachino I.G.P.), quindi ecco la Super Bufala (base pomodoro), la Fiordinostrum (base bianca), la Ondanomala (base pomodoro aromatizzato all’aglio), La Conchiglia (base bianca) e il Vulcano Sottomarino (pizza chiusa fumante).

La nostra scelta cade sull’Ondanomala: bufala del Cilento, filetto di Branzino al sale rosa dell’Himalaya, olive taggiasche, patate a spicchi, lime e origano fresco: una vera delizia, un’esperienza che va ben oltre quella della tradizionale pizza.

E per i più ghiotti diamo un’occhiata anche il capitolo panzerotti: il tris prevede pomodoro e mozzarella, cozze e cime di rapa, molluschi, mentre il poker aggiunge quello ai Casonséi, tipicità della tradizione bergamasca.

Impossibile poi non scambiare due chiacchiere con Tommaso, il pizzaiolo e istruttore F.I.P. (Federazione Italiana Pizzaioli) che ci ha proposto così tanta bontà: «Uno dei segreti della nostra pizza è la sua lievitazione, la facciamo solo con lievito madre, lenta, per 72 ore - ha spiegato - poi c’è la farina, macinata a pietra, il pomodoro San Marzano d.o.p., la bufala campana d.o.p. e il fiordilatte pugliese, il tutto cotto rigorosamente nel forno a legna e cucinato con grande passione».

Insomma, da quanto degustato e dalle parole di Tommaso emerge un’unicità d’intenti: la pizza gourmet della Conchiglia è sicuramente qualcosa di unico, in grado di cambiare l’espressione «andiamo a mangiarci una pizza». Sì, la pizza resta, però dietro c’è un universo di qualità, di prodotti selezionati, di ricerca dell’eccellenza, che esplode non appena si assaggia il primo boccone. Infine ad accompagnare il tutto c’è la birra Baladin, scelta accuratamente per sposare tanta bellezza culinaria: si tratta di birre artigianali che si accompagnano perfettamente con la proposta gourmet di Tommaso.

Ora avete un motivo in più per regalarvi una cena al Ristorante La Conchiglia: mai mangiata un Pizza così buona, cosa aspettate a provarla?

