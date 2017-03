L’illuminazione di una casa deve essere pensata stanza per stanza. Nei disimpegni la funzione della luce artificiale deve essere quella di accogliere, quindi deve essere di tipo diffusa e non eccessiva. Nella zona living l’illuminazione deve essere specifica per ogni zona. Di base si deve avere una luce diffusa che illumini in modo uniforme tutto l’ambiente oltre a una serie di lampade a luce mirata e diretta da posizionare nei punti nevralgici. In cucina l’illuminazione primaria deve essere fornita da una lampada a soffitto o a sospensione (meglio se posizionata sopra il tavolo da pranzo) a cui si devono aggiungere uno o più corpi illuminanti a parete o sotto mensola/pensili in corrispondenza dei piani di lavoro. In camera da letto oltre alla luce generale determinata da una plafoniera o da un’applique si devono predisporre anche fonti di luce aggiuntive di tipo diretto per i comodini, eventuali specchi e l’armadio. Il locale bagno invece richiede una luminosità diffusa e luci nitide e intense in corrispondenza dello specchio.

