Dopo il Natale un gruppo di Santi portava verso il carnevale e la primavera. La seconda decade di gennaio, secondo la sapienza popolare, segnava un’inversione delle condizioni meteorologiche: se fino a quel momento l’inverno era stato mite, si avrebbe avuto un netto peggioramento; se invece fino allora era stato particolarmente rigido, il clima si sarebbe addolcito e avrebbe iniziato a correre velocemente verso la primavera. Ecco allora nascere la tradizione dei santi detti “Mercanti di neve”. In molte località d’Italia, si organizzavano e si organizzano tutt’ora molte feste popolari dedicate a loro nei cui onomastici la tradizione vuole siano più probabili le nevicate. “San Mául, un fréc dal diául, Sant'Antóni, un fréc da demóni; San Sebastiän, un fréc da cän” (San Mauro, un freddo del diavolo; Sant'Antonio, un freddo da demonio; San Sebastiano, un freddo da cani). San Mauro che si festeggia il 15 gennaio, viene celebrato con la vendita sulle bancarelle dei “filsòn”, castagne secche raccolte in lunghe collane. A seguire, il 17 gennaio, abbiamo Sant'Antonio Abate, che un detto lo descrive così: Sant' Antonio dalla barba bianca, se non piove la neve non manca. Questo grande patrono del mondo contadino è ancora oggi festeggiato con un gran numero di manifestazioni, riti e consuetudini antiche: falò, mercatini e benedizione degli animali.

I falò che si accendono nella sera della vigilia sono ricchi di significati propiziatori e rimandano alla leggenda che narra come Sant'Antonio sia sceso all'inferno per riscaldarsi e rubare al diavolo un tizzone ardente da donare agli uomini: da qui la sua elezione a protettore contro i pericoli degli incendi. Ed infine il 20 gennaio, San Sebastiano (San Sebastiän, 'n'úrä in mäan; A san Sebastiano, un'ora in mano) che annuncia la primavera.

