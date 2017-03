(bgf) La crisi del settore immobiliare, la famigerata «bolla» che ha trascinato giù l’economia di tutto il mondo partendo da un effetto-domino negli Stati Uniti, compie dieci anni. Come stanno le cose in questo settore così importante che ha sempre dato lavoro e reddito a milioni di persone? E soprattutto, come possono le imprese edili italiane, quindi di conseguenza le agenzie immobiliari e via di seguito le famiglie acquirenti, come possono guardare al futuro? Con un occhio positivo, visti i recenti dati diffusi, o con una punta di preoccupazione anche a causa del sistema bancario di concessione fidi-mutui? Parlando con gli immobiliaristi più esperti, si può ben dire che siamo entrati nel decimo anno di crisi del mercato immobiliare, una crisi interminabile e insostenibile. Se vogliamo osservare l’andamento dal punto di vista numerico, i valori degli immobili sono stati drammaticamente in discesa per i primi 7-8 anni, ma hanno finalmente registrato uno stop a partire dal 2015 e questa tendenza si è confermata anche nel 2016. Anche nelle aree residenziali di maggior considerazione e pregio della regione Lombardia (gli appartamenti nei centri storici delle città di Milano, Bergamo e Brescia) i prezzi non solo hanno interrotto la discesa ma la tendenza è di una lenta ma costante crescita. I prezzi degli immobili a cavallo degli anni 2017 e 2018 confermeranno questo «surriscaldamento» della domanda che sta sempre più favorendo i volumi di compravendita. Questo processo innescherà inevitabilmente un movimento dei valori in un trend di lungo periodo. Nel 2017 gli analisti prevedono un ulteriore aumento delle compravendite di un altro +4,8% con una conferma sempre più certa e convinta: il mattone ha invertito il trend negativo grazie anche e soprattutto a tre fondamenta della ripresa. Vediamo quali.

COSTI. Come detto i prezzi si sono stabilizzati: solo nelle aree di cintura e nelle immediate periferie cittadine sono in leggera contrazione, ma nelle zone di pregio (centri storici delle grandi città) la tendenza è al rialzo. Ciò offre la sensazione che si possa felicemente risalire anche altrove. Mai come ora è quindi conveniente un acquisto immobiliare. Gli agenti immobiliari di Bergamo e provincia, unanimemente, confermano un rinnovato interesse alla compravendita da parte di acquirenti che da troppo tempo erano alla finestra in attesa di un momento di maggior convenienza per l’acquisto di casa. Come dire: il fondo ormai è già stato toccato e da lì il mercato e conseguentemente i prezzi non possono che risalire.

VENDITE. Dal secondo semestre 2014 si è invertito il trend negativo nelle compravendite e si è innescato un aumento di oltre il 6-7% annuo. Anche questo è un ottimo segnale per l’andamento del volume di affari.

MUTUI. Un’ulteriore diminuzione dei tassi di interesse ha reso estremamente conveniente acquistare adesso; per di più punta sempre più verso l’alto l’indice di «affordability» (accessibilità) ovvero la quota che esprime la possibilità all’acquisto di un’abitazione residenziale da parte di una famiglia. Il cambio di rotta nella percezione economica delle famiglie, che porta a considerare di nuovo la casa come un bene-rifugio, è la cosa più importante di tutte.

