Sano, traspirante e naturale, l'intonaco in argilla è alla base delle costruzioni e delle ristrutturazioni che abbracciano la politica della “bioedilizia”. Si tratta di un materiale naturale che ha numerose proprietà e che appartiene alla nostra tradizione costruttiva. L’argilla unita ad un inerte (sabbia, polvere di marmo, ecc.) forma la terra cruda, ideale per l’intonaco e la finitura delle pareti. Numerose sono le proprietà che gli vengono attribuite. Innanzitutto regolarizza l'umidità dei locali in quanto assorbe acqua dall'aria quando è troppo umida e la ritorna quando è troppo secca, così facendo mantiene l'umidità relativa tra il 50% e il 70%, condizioni ottimali per l'uomo. Ha una buona inerzia termica, mantiene stabile la temperatura degli ambienti e gode di eccellenti proprietà fonoassorbenti specie nei locali di grande metratura dove in normali condizioni si verificano rimbombi ed effetti sonori sgradevoli. L'intonaco in argilla attutisce i suoni a bassa frequenza migliorando così il comfort abitativo. Utilizzando mattoni crudi come riempimento dei solai si eliminano notevolmente anche i rumori dovuti al calpestio. Inoltre, essendo l’argilla un colloide, ha una grande capacità di trattenere polvere, gas e odori presenti nell'aria fornendo un validissimo contributo alla prevenzione di raffreddori e influenze, nonché di allergie ed asma. Altra pregio che gli viene riconosciuto è la capacità di protegge dai campi elettromagnetici. Secondo studi effettuati presso l'Istituto Militare di Monaco di Baviera, 2,5 cm di intonaco d'argilla è in grado di eliminare il 75% delle radiazioni sviluppate da un impianto di alta tensione e un muro costruito con un normale mattone in argilla cruda ne elimina addirittura il 98%. Inoltre è un materiale totalmente riciclabile ed ecologico che richiede bassi consumi energetici per la sua produzione. L’intonaco si ottiene impastando argilla priva di limo e parti organiche con sabbia naturale e a volte anche paglia triturata, che ne enfatizza gli effetti. L'utilizzo è principalmente indicato per gli interni e l'applicazione può avvenire mediante l'uso di macchine o manualmente. Dopo due sottili strati di rinzaffo, una volta induriti si possono aggiungere strati successivi di 15 mm fino ad arrivare a spessori di 5 cm. Vista la struttura macro-porosa del materiale, è preferibile usare delle reti porta-intonaco in teli di juta. Per quanto riguarda l'estetica, la plasticità dell'argilla consente la creazione di una gran varietà di forme permettendo di svincolarsi dallo stereotipo della superficie piana e della bidimensionalità delle pareti. La gamma cromatica deriva dalla miscelazione di inerti e argille selezionate di varia natura. Inoltre, l'assenza di ossidi coloranti o sostanze di origine vegetale permette di mantenere intatte le caratteristiche rendendo l'intonaco salubre e stabile alla luce.

