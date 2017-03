Sempre per una casa “secondo natura” vi suggeriamo di realizzare il pavimento in “terra cruda”. I pregi sono diversi. Innanzitutto è un ottimo regolatore dell’umidità ambientale, è molto resistente al calpestio, non fa polvere, è adatto a tutti gli ambienti domestici ed è un ottimo accumulatore di calore. I pavimenti di argilla utilizzano come materie prime solo materiali naturali, non contengono sostanze chimiche o resine sintetiche ed esteticamente sono accoglienti e caldi, ma allo stesso tempo moderni. Grazie all'alta elasticità è possibile realizzare grandi metrature senza eseguire giunti di dilatazione, nemmeno sopra un impianto di riscaldamento a pavimento.

