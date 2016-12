Dallo scorso mese di settembre, Daniele Lussana e Sara Vezzoli stanno lavorando con passione per presentare ogni giorno tante, golose novità ai clienti della «Pasticceria Carosello» di piazza Fiume 19.

«Con il nostro avvento - dicono i due - Abbiamo cercato di introdurre una produzione attenta alle tradizioni del territorio e alla valorizzazione degli ingredienti locali». Uno sforzo che è stato subito premiato dalla clientela: «Mano a mano - raccontano - le nostre proposte hanno fatto breccia e oggi sono sempre più numerose le persone che, data un’occhiata alla vetrina, entrano per acquistare. Numerosi sono anche gli amanti del buon caffè, desiderosi di assaggiare le pregiate miscele della torrefazione Selmi di Alba, in Piemonte, che abbiamo preferito alle altre per la varietà e la qualità delle sue proposte».

Insomma, in piazza Fiume 19 c’è aria di dolcezza: «La Pasticceria Carosello nasce dall'unione delle nostre forze - spiega Daniele - Dalla mia passione, maturata in anni di apprendistato nelle migliori pasticcerie del territorio (Morlacchi di Zanica, Maggi di Treviglio e altre), nonché dal talento di Sara, il cui tocco si distingue sempre per l’innata eleganza e la naturale inclinazione ai rapporti umani. Grazie a lei la presentazione di ogni prodotto e tutte le confezioni che prepariamo in pasticceria sono sempre perfette. Lavoriamo insieme da molto tempo: in coppia formiamo un team ben affiatato capace di centrare risultati che, preso singolarmente, ciascuno di noi non riuscirebbe a conseguire». Un concetto rafforzato dalla stessa Sara: «Personalmente - racconta - non avrei mai pensato di trovare in questa attività un modo per esprimere estro creativo, invece i risultati ci riempiono di soddisfazione. In ogni caso quando cominciammo a parlarne, ben sapevo che la fiducia in noi stessi era ben riposta».

«Nella nostra nuova pasticceria il lavoro comincia a notte fonda - riprendono i due titolari - Lo facevamo già in passato, ma oggi, naturalmente, la motivazione è ancora più forte perché, accanto al desiderio di perfezionarsi continuamente, c'è anche la consapevolezza che l’attività è nostra al 100%».

Quello che più distingue i due professionisti è la continua ricerca di ricette e ingredienti del territorio: «Accanto ai panettoni, giustamente protagonisti in questo periodo dell’anno - spiegano - ci sono i dolci della tradizione bergamasca. Tra tutti, il più richiesto dalla clientela è il "Polenta e osei", dolce tipico di Città Alta, preparato con pasta di mandorla gialla e uccellini dolci. Da quando ne abbiamo iniziato la produzione sono andati via via aumentando coloro che sono entrati in pasticceria per acquistarlo».

Particolare è l’attenzione riservata alla selezione degli ingredienti: «Sono quelli consigliati dal Consorzio Pasticceri Bergamaschi e forniti alla nostra attività da Cast Alimenti, una delle più importanti scuole di formazione per pasticceri.

Una menzione speciale la merita il burro: usiamo solo quello di affioramento che dà un sapore veramente speciale a tutti i nostri prodotti, dalla brioche al panettone, passando per la pasticceria fresca e le torte. Per il resto, chi farà un giro in negozio si accorgerà che utilizziamo marron glaces IGP della Val Calore, pistacchi di Bronte, nocciole IGP del Piemonte e il pregiato cioccolato Valrhona, francese, unico al mondo per bontà».

Infine un cenno al futuro: «Stiamo cercando di costruire insieme una realtà nuova, dove dalla caffetteria alle brioches, dalla pasticceria fresca ai dolci della tradizione, dalle torte anche su ordinazione al gelato (che sarà prodotto a partire dalla fine dell’inverno) tutto sia costantemente perfezionato e arricchito giorno dopo giorno. Siamo ottimisti, tanto da aver già verificato anche la possibilità di ampliamento: c'è tanto spazio intorno, se le cose andranno bene il nostro sogno è quello di ingrandire il locale quanto prima». Un sogno che ai due giovani bergamaschi pieni di talento e volontà auguriamo senza alcun dubbio di riuscire a coronare: «Ce la metteremo tutta - concludono - Sarà grazie alla fiducia che la clientela riporrà nei nostri prodotti e alla qualità che saremo capaci di garantire, se questa bella avventura potrà proseguire a lungo nel tempo».

