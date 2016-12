A Natale, naturalmente, non può mancare il panettone: «Ho imparato a produrlo artigianalmente seguendo i consigli di un maestro pasticcere - racconta Daniele - Il lievito madre, il burro di affioramento e le farine attentamente selezionate, ricche di principi nutritivi e con le caratteristiche perfette per creare gli impasti giusti, ci permettono oggi di sfornare un prodotto di qualità già molto apprezzato dalla clientela. Proponiamo i panettoni classici con uvette e canditi, all'albicocca, al cioccolato e con fichi e noci: tante varietà per andare incontro a tutti i gusti. La nostra voglia di fare bene ci ha portato a dedicare al panettone gran parte del tempo che trascorriamo in pasticceria: questo sforzo è stato subito compreso dalla clientela che ci sta ripagando con piena fiducia. Sfornandoli con regolarità possiamo proporre panettoni sempre freschissimi disponibili con incarto semplice per l'autoconsumo, oppure con confezione accurata, perfetta da mettere sotto l’albero di Natale di parenti, amici e conoscenti. Addetta alla decorazione è la mia compagna, Sara, che, a richiesta, è in grado di trasformare ogni panettone in vera e propria opera d'arte (vedi foto a lato)». E se siete tra i ritardatari, c'è ancora tempo per chiedere alla pasticceria Carosello di confezionare golosi cesti regalo: «In essi, oltre ai panettoni, sarà possibile includere anche la nostra biscotteria, le praline artigianali che produciamo solo ed esclusivamente col pregiato cioccolato Valrhona, e ricercate bollicine della Franciacorta, del Lago di Garda o francesi: a tal proposito meritano una citazione gli champagne firmati Francoise Jolie».

