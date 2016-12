Nelle case contadine nelle due settimane che andavano dalla vigilia fino all'Epifania venivano consumati una serie di riti bene augurali (retaggio dell'antica civiltà celto-romana), atti a scongiurare malattie e disgrazie. Tra questi si ricorda il rito propiziatorio del "ceppo di Natale".

Si narra, che la sera della vigilia il capofamiglia prendeva un grosso ceppo di legno di gelso, vi incideva sopra una croce e lo portava davanti al camino. Prima della cena, riuniva tutta la famiglia, si inginocchiava, baciava il ceppo e faceva il segno della croce, poi lo cospargeva con del ginepro e quindi accendeva il fuoco.

Quel fuoco era considerato sacro in ricordo delle parole scritte nella Bibbia: "dal ceppo nascerà un virgulto", ossia Gesù. Quando il fuoco aveva attecchito, il capofamiglia si versava del vino in una coppa e faceva cadere alcune gocce sulle fiamme, poi ne beveva un po' e passava la coppa ad un altro componente della famiglia, che a sua volta doveva bere e passarlo e così via per tutti i famigliari.

Prendeva poi un pane grande (quelli preparati per il pranzo di Natale) lo spezzava e lo distribuiva a tutti i presenti. Prendeva infine alcune monete, una la buttava nel fuoco e le restanti le donava ai figli.

Da un punto di vista religioso stava a significare che tutti i beni che si hanno vengono da Dio ed è dovere di chi possiede ricchezze spartirle con i famigliari e con chi ha meno. A seguire si recitavano le preghiere (Angelus) e infine si cenava rigorosamente di magro (anguilla, baccalà, mostarde e verdure lesse). Solo dopo la mezzanotte si potevano consumare le carni e fare una cena "grassa".

La mattina seguente, ossia il giorno di Natale, nei paesi di campagna, le ceneri venivano distribuite nei campi per ottenere dei buoni raccolti.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Treviglio"

Edizione digitale