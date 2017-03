Dopo un bel po’ di anni di assenza, la carta da incollare sulle pareti dei nostri interni in sostituzione della classica pittura, è tornata in auge diventando un vero e proprio elemento d’arredo. E’ ricomparsa con nuovi materiali, disegni e pattern ispirati alla tradizione o alla più originale modernità. Nuove tonalità, linee, disegni e tendenze, spaziando dal design tipico degli anni ’60, ’70, ad un richiamano di forme ed elementi geometrici tipici del design moderno. Le nuove carte da parati rispondono ai gusti di chiunque abbia voglia di dare un nuovo look alle pareti della propria casa, non solo per la grande varietà di scelta del motivo e dei colori, ma anche e soprattutto per le originali modalità d’utilizzo e di applicazione. E’ particolarmente indicata per aggiungere un guizzo creativo in ogni ambiente catalizzando subito l'attenzione di eventuali ospiti e visitatori.

