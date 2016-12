Il presepio, e più in particolare il presepio vivente, nasce il 24 dicembre 1223 a Greccio, in provincia di Rieti, ad opera di San Francesco d'Assisi. La notte della vigilia, al suono delle campane, gli abitanti di Greccio furono infatti convocati in una grotta in cui Francesco aveva pensato di far rivivere la nascita del Redentore: molti arrivarono a piedi, altri a cavallo o a dorso d'asino, inconsapevoli pastori della sacra cerimonia.

Nella grotta il cardinale Ugolino dei Conti di Segni celebrò la Messa circondato dagli animali e dalla gente ammutolita. La leggenda vuole che, mentre predicava alla folla, Francesco per un attimo vide il Bambino Gesù materializzarsi tra le sue braccia, come anche qualche testimone dichiarò di aver visto. L'episodio fu poi rappresentato con un affresco da Giotto, ancora visibile nella basilica superiore di Assisi. La tradizione del presepio vivente fu poi tramandata dai frati Francescani.

Ma la tradizione del presepe ha radici antiche.

Come la gran parte delle tradizioni legate alla religione, infatti, anche il presepio ha le sue radici più remote nell’antichità etrusca e romana. Le statuette che oggi poniamo nel presepio altro non sono che un retaggio del passato.

Nelle culture italiche dominanti, in famiglia si era soliti raffigurare sotto forma di statuette poste in una nicchia apposita i lares, ovvero gli antenati.

Davanti a esse, nelle notti che coincidevano con anniversari importanti, si accendevano delle fiammelle beneaugurali.

Leggi tutte le notizie su "Giornale di Treviglio"

Edizione digitale