Panettone, tutti ne parlano, nessuno o quasi è in grado di prepararlo. In effetti, si tratta di un lavoro impegnativo e, soprattutto lungo. La ricetta del panettone, che affonda indietro nei secoli e nella tradizione, è la seguente (per due panettoni).

Impastare 400 grammi di farina forte (tipo Manitoba) con 100 grammi di lievito naturale, 120 gr. di zucchero, 120 gr. di burro e altrettanti di tuorlo d'uovo.

Impastate il tutto e lasciate lievitare per 7 ore. Trascorso il tempo, reimpastate il primo impasto con 170 grammi di farina forte (sempre tipo manitoba), 30 grammi di miele e 50 grammi di tuorlo d'uovo. Impastate il tutto e lasciate lievitare per altre 11 ore. Quando anche le undici ore saranno passate riprendete il composto e reimpastatelo con 120 grammi di zucchero, altrettanti di burro, 70 grammi di sale, 30 grammi di latte 200 grammi di scorze d'arancio, 200 grammi di scorze di cedro e le uvette quanto basta. Mettete ora l'impasto nell'apposito stampo e lasciate lievitare per 7/8 ore, fino al raggiungimento del bordo. Cuocete in forno a 150 gradi per 55 minuti a valvola aperta.

Lasciate raffreddare per qualche ora e.... Buon Natale!

