Ma qual è l'ambito della pasticceria che ha fatto innamorare Daniele Lussana al punto da trasformare una passione in professione? «Nasco come credenziere - ci racconta - ovvero come pasticcere specializzato nella produzione di torte alla crema (la classica chantilly, per esempio). Ho una buona mano con il cornetto e questo mi permette di eseguire guarnizioni speciali. Seguo molto la tradizione italiana e bergamasca in particolare, privilegiando le ricette locali (il dolce “polenta e osei” ne è la dimostrazione), mi piace più la nostra pasticceria soffice e golosa, rispetto alle mode d'importazione come il cake design. Al Carosello lavoro ogni giorno accanto alla mia compagna, Sara Vezzoli: insieme ci completiamo e compensiamo. Il nostro obiettivo è quello di fare della nostra pasticceria un vero e proprio, irrinunciabile, punto di riferimento sul territorio romanese».

